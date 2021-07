Antes de dar o nó com o príncipe Harry, em maio de 2019, Meghan Markle esteve casada com Trevor Engelson, relação que não terá terminado da melhor maneira, pelo menos segundo as mais recentes notícias do jornal britânico The Sun.

O produtor e agente terá revelado, na época, a amigos próximos como o seu casamento com a duquesa 'descarrilou' enquanto os dois estavam a trabalhar em cidades diferentes. Posteriormente, Meghan confirmou o divórcio (em 2013) alegando "diferenças inconciliáveis".

Consta que Markle terá devolvido, inclusive, a aliança de noivado e a de casamento por correio ao ex-companheiro - informações adiantadas pelo biógrafo Andrew Morton.

Aliás, Morton revela que Engelson chegou a confessar a alguém próximo que tinha passado de alguém estimado por Meghan para se sentir como "algo preso debaixo do seu sapato".

Por seu turno, Nina Priddy, que era a melhor amiga de Meghan Markle na altura do seu primeiro casamento, afirmou que não "quis associar-se" com a duquesa depois deste incidente. "A forma como ela lidou com aquilo, tirou-lhe o tapete debaixo dos pés. Foi doloroso", disse em entrevista ao Express.

