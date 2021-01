Ano novo... coração cheio. Meghan King, do reality show 'Real Housewives of Orange County', começou 2021 em modo 'o amor está no ar' e assumiu publicamente o novo companheiro.

Menos de dois meses depois de terminar o namoro com Christian Schauf, a socialite, de 36 anos, mostra-se apaixonada ao lado de Will Roos.

Foi o próprio namorado quem quis oficializar o romance nas redes sociais com uma fotografia carinhosa.

Meghan King é mãe de três crianças - Aspen, de quatro anos, e dos gémeos Hayes e Hart, de dois - fruto do casamento passado com Jim Edmonds, de quem se divorciou em 2019.

Leia Também: Brian Austin Green, ex-marido de Megan Fox, assume novo namoro