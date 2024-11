Megan Fox está grávida. A notícia foi avançada pela própria, através de duas imagens partilhadas na rede social Instagram.

Na primeira foto, a modelo aparece com uma barriga e, na segunda imagem é possível ver um teste de gravidez com um resultado positivo.

Na legenda da publicação, Megan escreveu: "Nada está realmente perdido. Bem-vindo de volta", escreveu a atriz, com dois emojis: um de um anjo e um coração.

Em 2023, a modelo sofreu um aborto espontâneo às 10 semanas de gestação. A atriz está grávida do primeiro bebé em comum com o marido, Machine Gun Kelly.

Megan é ainda mãe de Noah, com 10 anos, Bodhi, de nove, e Journey, de sete anos, do seu casamento anterior com Brian Austin Green.

Veja a publicação.

Leia Também: Ludmilla e a mulher anunciam gravidez. "Agora somos três"