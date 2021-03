Meghan Markle quer saber quem é que a chamou de bully (expressão usada em inglês para pessoas que tratam mal gratuitamente pessoas próximas) e, por isso, exigiu ao Palácio de Buckingham que revelasse os nomes.

O The Mail on Sunday noticia que a mulher do príncipe Harry quer ver todos os documentos, emails, mensagens escritas relacionadas com o caso.

Recorde-se que o palácio informou recentemente, através de um comunicado, que iria iniciar uma investigação por conta própria para apurar a verdade nas acusações.

Note-se que o caso reacendeu-se depois de ex-funcionários da realeza terem acusado Harry e Meghan Markle de maus comportamentos da sua parte.

