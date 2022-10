Megan Fox teceu rasgados elogios ao noivo, Machine Gun Kelly, depois de o músico ter publicado no Instagram algumas imagens da noite da TIME 100 Next Gala, em Nova Iorque, que decorreu no dia 25 de outubro.

Na caixa de comentários, Megan escreveu: "Nunca ninguém com melhor estrutura óssea esteve nesta terra. Requintadamente, devastadoramente bonito. E 1,95m? Mata-me ou engravida-me. Essas são as únicas opções".

Uma mensagem que rapidamente chamou a atenção da imprensa internacional, que se focou no facto de ter falado em gravidez.

