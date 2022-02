Megan Fox está "satisfeita" com a finalização do seu processo de divórcio com Brian Austin Green, noticia a Us Weekly.

"A Megan seguiu com a sua vida em frente e está satisfeita com a conclusão do processo de divórcio", disse uma fonte à revista. "Ela está grata com a ajuda que teve durante o divórcio da sua advogada, Laura Wasser", sublinha.

Note-se que segundo o acordo - estabelecido em tribunal no passado mês de outubro -, nenhum dos artistas terá de pagar pensão de alimentos.

Para além disso, como não tinham nenhum acordo nupcial, os bens adquiridos nos 10 anos de matrimónio serão divididos.

Em comum tiveram três filhos - Noah Shannon, de nove anos, Bodhi Ransom, de sete, e Journey River, de cinco.

Recorde-se que Megan está noiva de Machine Gun Kelly, com quem iniciou um relacionamento em 2020. Por seu turno, Brian prepara-se para ser pi novamente uma vez que a companheira, Sharna Burgess, está gravida.

