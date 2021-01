Megan Fox e Machine Gun Kelly ficaram no centro das atenções no final da semana passada, depois de a atriz ter sido vista com um anel suspeito que deu asas aos rumores do noivado. No entanto, uma fonte garante que não houve nenhum pedido de casamento.

Uma informação que foi adiantada à revista People. "Eles estão a levar a relação a sério e planeiam passar o futuro juntos. Haverá um noivado em algum momento, mas agora ainda não estão noivos", disse a referida fonte.

De seguida, destacou que a atriz encontra-se a finalizar o processo de divórcio de Brian Austin Green, com quem tem três filhos em comum.

"A Megan precisa que o seu divórcio seja finalizado antes de seguir em frente", acrescentou, afirmando também que a atriz "está muito feliz".

