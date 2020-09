A rádio Mega Hits lançou esta segunda-feira, dia 21 de setembro, um novo podcast. A partir de 21 setembro, sempre às 21h00, será lançado um novo episódio de 'Um de Cada vez'.

Esta nova aposta "terá conversas sobre tudo, conversas que motivam, que fazem refletir, que ajudam a olhar para um futuro onde as novas gerações vão revirar ogame de A a Z".

"Os convidados podem ser um pivot do telejornal, que adora cozinhar, um jornalista que tem uma banda ou um músico que enquanto cria contribui com uma mensagem para combater problemas da sociedade; um argumentista; um influenciador ou um gestor de influenciadores; um bailarino, ex vítima de bullying e hoje cabeça de cartaz nos principais palcos do mundo ou mesmo um youtuber que deixou o YouTube", anuncia a Mega Hits.

Mas não são apenas os convidados a mudar, também os animadores vão estar sempre a 'rodar'.

Na estreia foi Diogo Cunha, concorrente do 'Big Brother 2020', o convidado de Catarina Palma.

Reveja aqui a conversa.

