Há novos detalhes sobre a morte de Gill Catchpole. De acordo com o Daily Mail, que cita as declarações dadas pelo médico legista Roland Wooderson após a abertura do inquérito para apurar as causas da morte, a mulher de James Morrison tirou a própria vida com recurso a enforcamento e foi o artista a encontrar o corpo.

Gill, de 45 anos, foi encontrada na sua casa em Whitminster, Gloucestershire, na manhã da última sexta-feira, dia 5 de janeiro.

Wooderson abriu formalmente um inquérito sobre a morte da mulher do cantor e informou que foram retiradas amostras do corpo para serem enviadas para análise toxicológica.

O médico informou que a mulher foi encontrada pelo marido após este ter sido contactado por um amigo próximo, que se mostrou preocupado por não conseguir entrar em contacto com Catchpole.

Morrison - que já cancelou todos os seus compromissos profissionais - encontrou a mulher ao entrar em casa e chamou de imediato ajuda. Os paramédicos declararam a morte às 9h37.

De recordar que, de acordo com o The Sun, o cantor, de 39 anos, ficou "devastado" com esta perda inesperada e está a receber apoio de toda a família. James e Gill conheceram-se quando o cantor tinha apenas 17 anos - estavam juntos há mais de 20 anos. O casal tem dois filhos em comum: Elsie, de cinco anos, e Ada Rose, de 15.

Gill era proprietária de um café perto de Gloucestershire, onde residia, em Inglaterra, e a população local "ficou em choque" com a morte inesperada da mulher.

-----

Se estiver a sofrer com alguma doença mental, tiver pensamentos auto-destrutivos ou simplesmente necessitar de falar com alguém, deverá consultar um psiquiatra, psicólogo ou clínico geral. Poderá ainda contactar uma destas entidades:

SOS Voz Amiga (entre as 16h e as 24h) - 213 544 545 (Número gratuito)

- 912 802 669 - 963 524 660

Conversa Amiga (entre as 15h e as 22h) - 808 237 327 (Número gratuito) e 210 027 159

SOS Estudante (entre as 20h e a 1h) - 239 484 020 - 915246060 - 969554545

Telefone da Esperança (entre as 20h e as 23h) - 222 080 707

Telefone da Amizade (entre as 16h e as 23h) – 228 323 535

Todos estes contactos garantem anonimato tanto a quem liga como a quem atende. No SNS24 (808 24 24 24 - depois deve selecionar a opção 4), o contacto é assumido por profissionais de saúde. A linha do SNS24 funciona 24 horas por dia.

Leia Também: Mulher de James Morrison estava à procura de casa na altura em que morreu

Leia Também: James Morrison chora morte da esposa. Gill foi encontrada sem vida

Leia Também: James Morrison cancela compromissos de trabalho após morte da esposa