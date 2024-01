A mulher de James Morrison, que foi encontrada sem vida em casa, estava à procura de uma nova residência no momento em que morreu.

"À procura de uma casa para arrendar em Whitminster o mais rápido possível. Por favor, entre em contacto comigo se souber ou ouvir falar de alguma coisa", dizia na sua conta no Facebook.

Não se sabe se Gill Catchpole procurava uma casa para si ou para um amigo, mas, de acordo com o Mail Online, a mulher foi fotografada sem aliança de casamento no verão passado e tinha o seu 'status' de relação como 'solteira' no Facebook.

Já James foi visto há algumas semanas sem aliança de casamento.

