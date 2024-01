Gill Catchpole, esposa e mãe dos filhos de James Morrison, foi encontrada morta em casa na passada sexta-feira, dia 5 de janeiro, aos 45 anos.

De acordo com o The Sun, o cantor, de 39 anos, está "devastado" com esta perda inesperada e está a receber apoio de toda a família.

Gill era proprietária de um café perto de Gloucestershire, em Inglaterra. Segundo o jornal supra mencionado, toda a cidade ficou "em choque" com a notícia que envolve esta família adorada pela comunidade.

James e Gill conheceram-se quando o cantor tinha apenas 17 anos. O casal tem dois filhos em comum: Elsie, de cinco anos, e Ada Rose, de 15.

