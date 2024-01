As cerimónias fúnebres de Ana Afonso realizam-se esta semana, segundo o Fama ao Minuto apurou junto de Sérgio Afonso, o irmão da modelo e atriz.

O velório acontece na próxima terça-feira, dia 9, na Igreja da Quarteira, com início às 17 horas. O funeral, por outro lado, decorrerá na quarta-feira, dia 10, às 10 horas, partindo da Igreja da Quarteira para o Cemitério desta cidade.

Ana Afonso, vale lembrar, morreu na passada terça-feira, aos 47 anos. Deixa três filhos: Beatriz, de 22 anos, fruto do casamento com João Melo, vocalista da banda Fúria do Açúcar, e Diogo e Alice, de 13 e 10 anos, do relacionamento que manteve com Rodrigo Brito.



© Funerária João & Vítor

