Luana Piovani voltou a usar as redes sociais para lançar novas farpas ao ex-marido, Pedro Scooby, no âmbito do processo em tribunal no qual este a acusa de expor a vida privada de ambos e dos três filhos em comum, bem como pede a revisão da guarda das crianças.

Depois de explicar que está com uma labirintite, a atriz brasileira partilhou a fotografia da medicação que se encontra a tomar e atirou:

"Será que usariam essa foto para dizer que não tenho condições de criar os meus filhos? A falta de ética está tão grande que podem até dizer que sou desequilibrada".

Na imagem, Luana mostra uma embalagem de comprimidos cloxam.



© Reprodução Instagram/ Luana Piovani

A labirintite, recorde-se, é conhecida como "uma inflamação do ouvido interno ou labirinto".

