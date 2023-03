Luana Piovani voltou a usar as redes sociais para lançar novas farpas ao ex-companheiro, Pedro Scooby, no âmbito do processo judicial que os dois enfrentam em tribunal pela guarda dos três filhos menores de ambos.

A atriz brasileira, que diz estar a ser processada pelo 'ex' por expor publicamente a vida privada da família, fez uma partilha na qual cita uma mensagem sobre "violência processual como forma de violência de género".

"A violência processual é percebida no âmbito do poder jurídico, onde a parte abusiva usa a máquina judiciária para manipular, constranger e até mesmo obter vantagem indevida", pode ler-se na referida mensagem.

Por fim, Luana volta a acusar Pedro Scooby de usar fotografias suas nua como forma de vulnerabilizar a sua imagem neste processo. "Foto da mãe pelada em processo não pode, não é produção?!", escreveu.



© Reprodução Instagram/ Luana Piovani