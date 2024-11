Esta quinta-feira, 31 de outubro, os ânimos exaltaram-se na 'casa' mais conhecida de Portugal.

Em mais uma emissão de 'Secret Story 8', Gonçalo expressou o seu incómodo face aos comentários que os colegas fazem a respeito da sua relação com Margarida.

A determinada altura, Maycon interveio na conversa e Gonçalo acusou o concorrente de dar um toque a Renata com o objetivo de "calar" a amiga especial.

Como consequência, Maycon exaltou-se: "Cuida da tua relação e cuida da maneira como está a tua. Não venhas cuidar da minha relação com a Renata e muito menos fales sem saber nada. Sabes zero da minha relação com a Renata, sabes zero, bola! Por isso, cuida da tua e depois metes-te na minha".

Gonçalo reagiu pacificamente: "Está bem, não volto a repetir".

Mas depois deste momento de tensão, em conversa com João Ricardo, Maycon ripostou sobre o concorrente Gonçalo: "Eu sei do que é que eu sou capaz, eu gosto do puto, mas se ele entrar por aí comigo vai logo, não vai aguentar. E é mesmo esse aviso, já entrei assim mesmo para ele se calar, porque se ele entrar por ali esquece, como-o vivo e não penso que sou amigo dele".

