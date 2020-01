Maya Booth é uma das atrizes portuguesas mais discretas no que à sua vida pessoal diz respeito. Motivo pelo qual foi com grande espanto que esta sexta-feira, dia 23, os seguidores do Instagram viram a sua mais recente publicação.

De forma rara, a atriz publicou uma fotografia com o grande amor da sua vida: o seu filho, o bebé Vincent.

Vincent, de apenas um ano, é fruto da relação entre Maya e David Quintas.

