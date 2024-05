Máxima da Holanda já terminou a viagem de três dias às Filipinas. A rainha esteve no país asiático no papel de defensora especial do Secretário-Geral das Nações Unidas para as finanças inclusivas e para o desenvolvimento.

No último dia, a argentina visitou a Universidade Ateneu de Manila, um ato para o qual Máxima recuperou um misterioso vestido laranja, cor emblemática da família Orange.

Foi em 2015 que a rainha estreou esta peça, com mangas curtas, comprimento midi e detalhes lisos em bege no decote e na bainha, uma escolha pouco comum na monarca, que normalmente opta por cores mais chamativas.

Veja as fotos na galeria.

