A rainha Maxima é uma das monarcas europeias mais acarinhadas pelos súbditos e não é para menos. A soberana encanta nos diversos eventos em que marca presença, como foi o caso daquele que decorreu esta quarta-feira (6 de julho).

Maxima dos Países Baixos mostrou toda a sua doçura ao encontrar-se com crianças da The Eye Fund, fundação que tem como objetivo eliminar a miopia - no âmbito do lançamento de uma campanha em Roterdão.

A rainha surge bastante animada, conforme poderá conferir pelas imagens na galeria.

Para a ocasião, Maxima deslumbrou com um vestido nude de mangas compridas da Maximo Dutti, sandálias de Paul Andrew e carteira de Marina Raphael.

