Matthew Perry está grato por ter tido a oportunidade de contar a história da sua vida. O ator prepara-se para lançar o seu livro de memórias - 'Friends, Lovers and the Big Terrible Thing', no qual fala dos "altos e baixos" por que passou, sobretudo relacionados com o seu vício.

"Já foi escrita tanta coisa sobre mim no passado. Pensei que estava na altura de as pessoas me ouvirem. Os altos foram altos e os baixos foram baixos. Mas vivi tempo suficiente para contar a história, mesmo pensando que houve momentos em que parecia que não. E tudo isso está aqui!", sublinhou em declarações à revista People.

A data de lançamento da autobiografia ainda não foi revelada.

