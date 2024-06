Matthew McConaughey e a mulher, Camila Alves, celebraram os 12 anos de casamento este domingo, dia 9 de junho.

O ator, de 54 anos, não deixou passar em branco a data especial e fez questão de assinalar publicamente com uma publicação na sua página de Instagram.

Ao publicar uma fotografia em que aparece a beijar carinhosamente a mulher na testa, Matthew McConaughey escreveu: "Obrigado". E acrescentou também uma hashtag a dizer "feliz aniversário".

O casal, recorde-se, conheceu-se em 2006 e o ator já relevou anteriormente, em conversa com a People, que foi amor à primeira vista. Deram as boas-vindas ao filho Levi, no dia 7 de julho de 2008, e à filha Vida, no dia 3 de janeiro de 2010, antes de darem o nó no dia 9 de junho de 2012. O terceiro filho, Livingston, atualmente com 11 anos, chegou depois de terem casado.

Leia Também: Pedro Granger festejou aniversário com bolo do Faísca McQueen