Pedro Granger completou 45 anos este sábado, dia 8 de junho, e mostrou o bolo de aniversário aos seguidores.

Trata-se de um bolo inspirado no Faísca McQueen, personagem animada a que deu voz.

"Muito obrigado a todos pelas vossas mensagens de parabéns. Que bom que é festejar mais um ano à volta do sol com a vossa amizade desse lado. Como se costuma dizer, o que importa não é o destino mas a viagem, e que bom que é contar com vocês como companheiros desta minha viagem pela vida que ontem fez 45 anos", começou por escrever na legenda das imagens.

"45 com a alegria de um puto de cinco anos, para o que muito contribuiu o presentão que este bolo da foi. Dar voz ao Faísca McQueen é das coisas que mais gosto de fazer na minha profissão, e parece-me ser mais que justo festejar esta viagem da minha vida com o carro que me é mais especial no mundo", acrescentou.

"Caso para dizer: vamos lá ligar a ignição, pôr a primeira, e seguir para mais um ano de viagem. E conto com todos para este caminho", rematou.

