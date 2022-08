Matt Damon e a mulher, Luciana Barroso, foram vistos a desembarcar num aeródromo perto da propriedade de Ben Affleck, depois de terem voado no jato privado, na sexta-feira.

O Page Six acredita que o ator e a mulher estão entre os convidados do casamento de Ben com Jennifer Lopez, cujas festividades começaram precisamente na sexta-feira. Uma grande comoração de três dias com a família e amigos.

De referir que Matt Damon é um amigo de longa data de Ben. Ainda de acordo com o Page Six, o casamento, marcado para se realizar na mansão de Ben Affleck, terá um espetáculo de fogo de artifício como dão a entender algumas imagens do local.

Veja nas publicações abaixo algumas fotografias do local do casamento e da chegada de Matt Damon, segundo a imprensa internacional.

