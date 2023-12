Matilde Breyner partilhou nas redes sociais, esta terça-feira, dia 19 de dezembro, duas imagens cheias de significado.

A atriz tem ao peito dois colares, um com a letra Z e outro com um M, homenagens às filhas Zoe, que Matilde perdeu em 2021, ainda durante a gestação, e Mia, que nasceu no passado dia 8 de dezembro.

"Era a peça que faltava. Obrigada Z&M", escreveu ainda Matilde na legenda da publicação.

Vale lembrar que a atriz é casada com Tiago Felizardo.

