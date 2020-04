Matilde Breyner completou esta segunda-feira, dia 13 de abril, o seu 36.º aniversário. Impedida de comemorar a data com os amigos mais queridos, a atriz foi presenteada com surpresas especiais daqueles que mesmo à distância celebraram o seu aniversário com todo o amor.

Ana Brito e Cunha foi uma das amigas da atriz que não deixou a data passar em branco. Ao lado do marido e do filho, com quem está em casa de quarentena, a atriz vestiu-se a rigor e até preparou um bolo para todos juntos cantarem os parabéns à aniversariante do dia.

O momento foi registado em vídeo, enviado para Matilde e mais tarde partilhado nas redes sociais de Ana Brito e Cunha.

"E antes que acabe este dia, venho celebrar-te publicamente, Matilde Breyner. Parabéns por este dia, conta muitos mais mas sem confinamento e bem juntinhas para continuarmos com as nossas aventuras e histórias. Grande companheira, boa amiga e sempre família", pode ler-se na carinhosa publicação.

