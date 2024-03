Esta sexta-feira celebra-se o Dia Internacional da Mulher, uma data que muitas pessoas têm assinalado nas suas redes sociais e Matilde Breyner não foi exceção.

A atriz partilhou duas fotografias, uma mais antiga, com a mãe e as irmãs, e outra mais recente, apenas com as irmãs, e deixou um texto do psicólogo Eduardo Sá.

"A minha Mãe e as minhas irmãs, Mulheres que são casa. Deixo aqui parte de um texto que li na página do Eduardo Sá sobre a magia de ser Mulher. Vale a pena ler", começou por escrever.

"'E admiro - imenso!! - a forma como são mães! O modo como parecem distrair-se de si próprias e dão e dão e dão. E deixam de dormir meses a fio e, no limite da exaustão, escutam, sorriem e mimam como se nada nelas as virasse do avesso e as revolvesse. E nada as deixasse à beira do colapso. Mesmo quando não podem mais. E admiro a forma como se dividem e se desdobram e parecem ter listas sobre listas na cabeça. E olham por tantas pessoas, de tantas formas que, a seguir, há quem imagine que elas não precisam de ter quem, delicada e ternamente, olhe por elas. De forma reconhecida, todos os dias'", concluiu.

