Foi numa emotiva publicação que fez na sua página de Instagram este sábado, 30 de julho, que Matilde Breyner mostrou a tatuagem feita em homenagem à filha bebé que perdeu no passado mês de junho.

Na legenda da fotografia onde destaca que tem tatuado o nome da menina, Zoe, começou por escrever: "A vida continua. As pessoas continuam a sair de casa para trabalhar. O sol nasce todas as manhãs e a lua deita-se todas as noites. Os dias continuam a vir, uns a seguir aos outros. A vida continua e nós temos de continuar com ela".

"Nunca olhei para isto como uma injustiça, não tive de fazer as pazes com o processo porque nunca estive zangada com ele. Talvez o amor com que nos rodeámos tenha sido o que nos salvou. Ainda é o que nos salva. A nossa família, os nossos amigos e o amor que sentimos por ela. Porque, como se ouviu tanto estes últimos dias, o amor cura e só o amor interessa", acrescentou, citando palavras de Irina Fernandes e Mariama Barbosa, que morreram nesta última semana.

"A vida continua. Vivo o dia de hoje sem fazer planos para o futuro e sem me agarrar ao passado, embora a minha cabeça esteja sempre naquele dia em que ela nasceu. Faz hoje um mês. Zoe, a minha flor de laranjeira", rematou.

Nas stories, Matilde Breyner partilhou imagens de quando fez a tatuagem, destacando que o marido, Tiago Felizardo, também fez a mesma homenagem. Veja nas imagens da galeria.

[Notícia atualizada às 07h48]

