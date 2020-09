Matilde Breyner e Tiago Felizardo completam esta segunda-feira, dia 7 de setembro, o primeiro aniversário de casamento. Uma data especial, que a atriz não deixou passar em branco.

Nas suas redes sociais, Matilde Breyner dedicou ao marido uma mensagem especial onde recordou os votos que leu no dia em que os dois deram o 'nó'.

"Tínhamos acabado de ler os nossos votos. 'A verdade é que ninguém me conhece tão bem como tu me conheces. Acho que nem eu me conhecia até te ter conhecido...' 1 ano depois volto a dizer o mesmo, 1 ano e uma vida pela frente", pode ler-se na legenda de uma imagem que recorda o grande dia.

