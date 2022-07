Depois de ter partilhado um sentido desabafo onde fala sobre a perda do filho e elogia o trabalho dos profissionais de saúde, Matilde Breyner recorreu às stories da sua página de Instagram para agradecer todo o carinho e apoio.

"Obrigada a todos. Vou responder a todas as mensagens que me enviam e que partilham histórias parecidas com a minha. São tantas, tantas. Faço questão de responder a todas, mas se só receberem uma resposta em 2023 não estranhem... É que são mesmo muitas. Não estamos sozinhas", começou por escrever esta quarta-feira, 6 de julho.

"Tenho lido todos os comentários nos meus posts e do Tiago. Leio todos. Um a um. Obrigada pela onda de amor que se gerou aqui. Temos o coração a transbordar de amor", acrescentou numa outra publicação.

De recordar que a atriz está casada com Tiago Felizardo. O bebé que estava para nascer seria o primeiro filho do casal.

No recente desabafo que fez no Instagram, Matilde Breyner revela que sofreu um aborto aos quase seis meses de gestação.

