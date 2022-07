Matilde Breyner vive uma fase particularmente delicada da sua vida. A atriz sofreu um aborto espontâneo, conforme revelou nas redes sociais. Hoje, 6 de julho, voltou a quebrar o silêncio sobre o assunto, aproveitando para elogiar o trabalho que é desenvolvido pelos profissionais da Maternidade Alfredo da Costa.

"Há uma semana estava a entrar na Maternidade Alfredo da Costa com uma barriga de quase 6 meses, para sair de lá de braços vazios. Mas o que eu não sabia é que ía sair de lá com o coração cheio", começa por referir.

"As palavras nunca serão suficientes para descrever o que vivi naquele sítio. Tenho medo de não conseguir escrever um texto à altura do trabalho espectacular que é feito por todas aquelas pessoas. Médicos, enfermeiros, auxiliares… mas tenho de o escrever. Prometi isso", continua.

Entretanto tece uma série de elogios: "Quero que toda a gente saiba que aquele é um lugar especial porque as pessoas que lá trabalham são especiais. Aquilo é mais do que trabalho. É amor, é cuidado, é carinho. E não foi só comigo ou por ser eu e o Tiago. Nos dois dias em que lá estive internada, passaram três mulheres diferentes pelo meu quarto. As três foram tratadas da mesma forma que eu. Sempre com palavras que confortam o coração, com respeito, com paciência, com atenção".

"Num hospital onde ninguém é mandado para trás, onde se trabalha com recursos limitados e ainda assim, nunca se perde a humanidade no trato com quem lá está internado. Ali nascem vidas, mas também se mudam vidas", sublinha.

"Quando me falaram do parto, uns dias antes, a primeira coisa que pedi foi para me porem a dormir. Tinha muito medo desse momento. Disseram-me que não era possível. Teria de estar acordada e consciente. Mal sabia eu que seria exatamente isso que me viria a dar força para enfrentar os dias seguintes. Mas isso só foi possível porque estive sempre rodeada de pessoas que cuidaram de mim. Cuidaram de nós. Como uma Mãe cuida de um filho", completa.

Recorde-se que o bebé era fruto do casamento de Matilde com Tiago Felizardo.

