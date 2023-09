Matilde Breyner e Tiago Felizardo preparam-se para serem pais brevemente.

Na sua conta no Instagram, a atriz tem partilhado algumas fotografias suas nas quais é possível ir acompanhando o crescimento da 'barriguinha'.

Na tarde desta quarta-feira, dia 6 de setembro, Matilde publicou um vídeo no qual se mostra a dançar.

"Quando me dizem: 'Tens uma barriga tão pequenina!'", escreveu a atriz na legenda do vídeo, fazendo depois a dobragem em inglês de uma frase que diz "I just want to tell you that I'm pregnant ['Eu só quero dizer-te que estou grávida'] - antes de começar a dançar mostrando a barriga, e a tentar, em vão, abotoar as calças.

Veja este vídeo divertido partilhado pela atriz.

