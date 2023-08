Matilde Breyner usou as redes sociais para revelar um sintoma pouco comum que está a sentir na sua gravidez.

Num pequeno vídeo partilhado nas stories da sua conta no Instagram, a atriz explicou o que está a sentir. "Não estou a falar de azia. Azia eu tenho, só tenho que ter cuidado com o que como, já sei. Não estou a falar de gases, já sei que as grávidas sofrem (...) [mas] eu não tenho, não sofri disso", começou por dizer Matilde.

"Agora uma coisa um bocado chata, e mais chata para quem dorme comigo, que é ressonar", revelou, dizendo depois que acorda a meio da noite com o próprio ressonar. "Eu e o prédio inteiro!", acrescentou. "Coitado do Tiago, ainda bem que ele de vez em quando vai dormir fora, aos Estados Unidos", acrescentou ainda, referindo-se ao marido, o ator Tiago Felizardo, que divide o seu tempo entre Portugal e os EUA.

Veja o vídeo na galeria.

