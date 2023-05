Foi precisamente ao lado da mãe que Bárbara Guimarães assistiu à estreia da peça 'Cartas de Amor', na noite de quinta-feira, dia 4 de maio, no Auditório Taguspark, em Oeiras.

A poucos dias da celebração do Dia da Mãe, data que se comemora este domingo, dia 7 de maio, o Fama ao Minuto questionou a apresentadora da SIC sobre o que é para si este dia especial, e como costuma vivê-lo.

"O Dia da Mãe é como hoje, está aqui a minha mãe, veio assistir à peça comigo. Gostamos de fazer programas juntas, gostamos de jantar juntas. Gostamos de estar em família mas também sozinhas. É todos os dias, os dias em que estamos juntas", partilhou.

Mãe de Dinis Maria e Carlota, fruto do casamento terminado com Manuel Maria Carrilho, Bárbara Guimarães descreveu a maternidade como "um amor, uma paixão incondicional para a vida toda, uma aventura constante e que nos desafia também constantemente".

O rosto da SIC foi uma das várias caras conhecidas que marcaram presença na estreia de Maria Elisa Domingues nos palcos com a peça 'Cartas de Amor', que interpretou ao lado de Virgílio Castelo, espetáculo que, diz, é "notável".

"Foi tão bonito, muito emocionante e comovente também. O Virgílio e a Maria Elisa estão soberbos", acrescentou, prometendo voltar para ver de novo a peça.

Em relação à prestação da jornalista, que se estreia agora nos palcos, Bárbara Guimarães enalteceu que Maria Elisa foi "fabulosa". "Muito bem, uma dignidade, foi tão bom vê-la, é tão coerente no seu papel. Adorei. Fica o convite porque é para todos nós", destacou ainda.

Uma peça que a levou a viajar no tempo, com um texto, afirma, "lindo" e "encenação perfeita". "Gostei mesmo muito", frisou com um rasgado sorriso no rosto.

Questionada sobre se gostava de ser desafiada também numa aventura como esta e subir aos palcos com uma peça de teatro, respondeu: "Não resisto a bons desafios, portanto, nunca posso dizer nunca. A Maria Elisa fez-me pensar, fiquei a pensar… Gostei mesmo muito de estar aqui".

A apresentar o programa 'Irresistível', da SIC Mulher, Bárbara Guimarães contou que "está a gostar" de estar à frente deste formato. Mas será que gostava de ter uma presença assídua no 'daytime'? "Estou sempre preparada para tudo, sempre".