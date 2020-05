Fernando Figueira, conhecido do grande público como Mastiksoul, sentiu-se incomodado com uma reportagem recente do canal de informação TVI24 e resolveu manifestar nas redes sociais o seu desagradado.

"Isto é desumano, TVI24. Tentarem filmar a cara das pessoas que vão pedir ajuda alimentar", pode ler-se num vídeo onde é mencionada a reportagem que motivou a indignação do músico.

Falamos de imagens captadas na Amadora, esta quarta-feira, quando um grupo de pessoas fazia fila para recolher cabazes de ajuda alimentar.

"Isto é retirar a dignidade das pessoas. Assim não!", lamentou Mastiksoul na legenda da sua publicação.

