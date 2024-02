Miguel Vicente esteve esta manhã de sexta-feira, dia 9 de fevereiro, no 'Dois às 10', participação que serviu para reagir à sua recente desistência do 'Big Brother - Desafio Final'.

O look do algarvio, composto por um smoking preto que completou com um laço da mesma cor, foi motivo de brincadeira por parte de algumas pessoas, com destaque para Pedro Soá, também ex-concorrente do reality show.

"Acredito que o Miguel não estava bem e possivelmente ainda não estará. Mas ele foi ao 'Dois às 10' ou à gala de aniversário da TVI?", questionou Soá, em tom de brincadeira.

