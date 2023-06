Billy Crudup deu recentemente o nó com Naomi Watts e quem não ficou indiferente à notícia foi a 'ex' do ator, Mary-Louise Parker.

A estrela de 'Weeds', recorde-se, terminou o casamento com Billy em 2003 perante um escândalo de traição.

Numa nova entrevista ao Guardian, esta quarta-feira, cita o Page Six, Mary-Louise Parker desejou o melhor ao 'ex' e a Naomi.

"Sinceramente, desejo-lhe toda a felicidade, porque ele é o pai do meu filho", comentou Mary-Louise Parker. "Por isso, estou feliz por eles. Estou feliz por eles se terem encontrado", acrescentou.

De recordar que Mary-Louise e Billy Crudup são pais de William, de 19 anos. A relação começou em 1996 e terminou sete anos depois, altura em que o ator ter-se-á envolvido com Claire Danes. Na altura, a estrela de 'Weeds' estava grávida.

