Os reis Frederico e Mary da Dinamarca embarcaram esta segunda-feira, dia 6 de maio, numa visita de Estado de dois dias à Suécia, com o objetivo de reforçar as relações com os seus homólogos escandinavos, os reis Carlos Gustavo e Sílvia.

A viagem começou com uma cerimónia que envolveu dois navios reais. Os convidados navegaram para Estocolmo a bordo do Dannebrog, o navio da família real dinamarquesa, antes de embarcarem no barco real sueco Vasaorden.

A rainha optou por um visual composto por uma capa em azul-marinho, aquela que parece ser a sua cor favorita, assim como um vestido branco de tweed, exibindo ainda um novo toucado.

Veja as fotografias da chegada dos reis da Dinamarca na galeria.

Leia Também: Reis da Dinamarca mudam de comportamento. A análise de um especialista