Frederico e Mary da Dinamarca praticamente não partilharam agenda desde que subiram ao trono, no passado dia 14 de janeiro, um facto que suscitou todo o tipo de rumores sobre uma crise conjugal, e mais ainda tendo em conta o aparecimento, em novembro do ano passado, de fotografias do então herdeiro a passear pelas ruas de Madrid com a socialite Genoveva Casanova.

No entanto, a julgar pelas imagens que os reis protagonizaram esta quinta-feira, tudo parece estar a correr bem entre ambos segundo explicou um especialista em comunicação não-verbal à Vanitatis.

Gestos de carinho e risos foram os protagonistas das suas mais recentes aparições públicas. Os reis embarcaram no navio real Danneborg, em Copenhaga, esta quinta-feira e a Casa Real dinamarquesa fez uma grande exibição para este acontecimento, com uma entrevista concedida pelos reis ao canal estatal TV2, e inúmeros vídeos e fotografias nas redes sociais.

Cristian Salomoni, diretor do Instituto Internacional de Análise do Comportamento e especialista em comunicação não-verbal, crê que algo mudou entre o casal.

"Existem alguns gestos afetuosos, que são sinceros porque são sincrónicos, e aparecem em momentos específicos e antes das palavras. Quando essas características ocorrem deparamo-nos com reações reais, nada fingidas", explica.

"São gestos naturais que mostram que há intenção de ficarem juntos, dar valor ao casal e fazer bem as coisas. O que aconteceu é passado. Se é que alguma coisa aconteceu. É perceptível que têm um projeto comum, o seu reinado, e vão trabalhar juntos para isso. Cada um faz a sua parte. Parece que o casal foi revitalizado graças a este novo projeto conjunto como rei e rainha", explicou ainda o especialista.