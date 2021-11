O xamã Durek Verret, namorado da princesa Martha Louise, soprou as velas pelo 48.º aniversário esta quarta-feira e recebeu da companheira uma romântica declaração de amor.

"Hoje é o aniversário de alguém muito especial. Feliz aniversário! És uma luz tão brilhante no mundo, meu amor! E definitivamente uma estrela brilhante na minha vida! Estiveste aqui para mim e para nós nos bons e nos maus momentos. Estiveste ao meu lado nos vales mais profundos e animaste-me a cada aventura. Tens espaço para mim e para as minhas filhas. Estás sempre aqui. Fazes-me rir e guardas espaço para qualquer outra emoção. Sinto-me em casa ao teu lado e com vontade de celebrar muitos aniversário contigo, meu amor", começou por escrever.

E rematou: "Adoro a tua peculiaridade, a tua sabedoria, as tuas diferentes formas de ver o mundo, as expansões, o foco constante em evoluir e crescer como ser humano. Adoro o teu humor e a tua criatividade louca. Adoro como cozinhas e a tua espiritualidade. És incrível e inspiras-me todos os dias. Feliz aniversário, meu amor".

Recorde-se que Martha Louise e Durek Verret namoram há vários anos e dividem-se entre Oslo e Los Angeles, onde vive o xamã.

A princesa da Noruega foi casada com Ari Behn entre 2002 e 2017, de quem teve duas filhas. Em dezembro de 2020, o escritor colocou fim à vida. Tinha 47 anos.

Leia Também: Namorado da princesa Martha Louise declara-se: "És o meu coração"