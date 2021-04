Marta Rangel, participante do programa 'Casados à Primeira Vista', da SIC, presenteou os seus seguidores do Instagram ao partilhar um vídeo onde mostra os pontapés da sua bebé.

A jornalista está grávida pela primeira vez, de uma menina, Caetana, que deverá nascer em breve.

"Algo me diz que a minha filha vai gostar tanto de dançar quanto eu! A julgar pela forma como se abana, ainda me sai uma Shakira", brinca Marta na legenda do vídeo.

