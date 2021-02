Marta Rangel voltou a usar a sua conta oficial de Instagram para partilhar com os seus seguidores novos detalhes sobre a sua primeira gravidez.

Prestes a entrar nas 30 semanas de gestação, a antiga concorrente de 'Casados à Primeira Vista' resolveu falar sobre a forma como tem lidado com o aumento de peso.

"'Quando engravidares, vais engordar 10 ou 20 kg'. Hum, hum. Ora, às (quase) 30 semanas de gravidez, tenho 53,6 kg, uma bebé com 1,1 kg na última ecografia (já deve pesar mais entretanto) e no percentil 50", realça a jornalista, que às suas palavras junta um conjunto de fotografias da barriguinha.

"É certo que sempre fui magra e o meu peso normal andava entre os 47-50 kg. Mas também é verdade que tenho algum cuidado com a alimentação (sem fundamentalismos) e sempre fui activa. Claro que também há mulheres que engordam 10 ou 20 kg e isso pode ser perfeitamente normal em função do metabolismo de cada uma", explica.

Por fim, Marta deixa um conselho a futuras mães: "Cada vez mais me convenço que cada gravidez é uma gravidez. Não vale a pena fazer comparações. [...] Não se comparem nem se angustiem se algo for diferente! Mas, claro, se vos parecer um problema, tirem as dúvidas com os vossos Obstetras. Sobretudo, usufruam! Porque passa tão rápido", termina.

