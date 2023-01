Marta Melro foi mãe pela primeira vez em agosto do ano passado com o nascimento de Aurora, fruto do seu relacionamento com Paulo Vintém.

Desde então, a atriz tem vindo a partilhar com os seguidores da sua página de Instagram a recuperação pós-parto, bem como as mudanças que sentiu no corpo.

A propósito deste assunto, Marta fez hoje, 11 de janeiro, uma publicação, dedicada às mulheres que foram mães há pouco tempo.

"Quando coloquei esta foto nos stories há uns dias, chamou-me a atenção uma em particular que me disse que já não se lembrava do que era caber nas calças de ganga dela e questionou-me o que tinha feito. Ora então aqui fica a resposta querida: comprei umas 2 tamanhos acima e deixei de tentar enfiar-me nas antigas", começa por revelar

"Curiosamente isso fez-me sentir muito mais positiva nesta coisa de tentar voltar a ser o que era (se é que tal disparate existe). Se pretendo voltar ao meu peso antigo? Seria hipócrita se dissesse que não. Seria mentirosa se também não assumisse que tenho pela primeira vez na vida fechado a boca. Tenho 37 anos e engordei quase 30kgs, portanto milagres não há", reflete.

Por fim, deixa palavras de incentivo: "Mais do que o peso, preciso voltar a treinar para ficar mais forte e saudável mas ainda não encontrei aquela motivação extra para isso. Aos poucos e sem pressões absurdas podemos tentar, ou não, voltar ao que éramos e está tudo bem com isso. No processo sê doce contigo e compra umas calças que te façam sentir bem independentemente do número na etiqueta. Faz o que raio te der na gana e diz para ti mesma: ESTOU INCRÍVEL E SOU INCRÍVEL!".

