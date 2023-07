Marta Melro assumiu recentemente o fim da relação com Paulo Vintém e, desde então, já se viu envolvida numa alegada aproximação que optou por esclarecer desde logo.

Como lhe demos conta aqui, a atriz foi fotografada na Festa de Verão da TVI enquanto recebia uma massagem do amigo Miguel Santiago e, nas stories do Instagram, partilhou a fotografia aproveitou para justificar tudo. "Miguel, fizeram um paparazzi enquanto massajavas (mal) as costas da velha que estava cheia de dor de rins", fez notar.

Agora, a artista fez uma publicação que parece ser mais um 'recado'. "Sim, estou solteira. Não, não estou disponível", esclareceu, como poderá ver abaixo. Na legenda da imagem, Marta acrescentou a seguinte hashtag: "Ocupada a amar a minha filha e a mim própria".

Vale lembrar que a separação de Marta Melro e Paulo Vintém foi oficializada poucos meses depois de ter nascido Aurora, a primeira filha de ambos.

