Atriz fez uma publicação no Dia do Pai onde partilha a informação com os fãs.

Marta Melro e Paulo Vintém já escolheram o nome que vão dar à filha, que irá nascer em breve. Numa publicação que a atriz fez na sua página de Instagram no sábado, 19 de março, onde assinala o Dia do Pai, acabou por dizer aos fãs o nome da menina, que se vai chamar Aurora. "Não tenho a menor dúvida que a Aurora terá o melhor pai do mundo. O universo sabe o que faz. Feliz dia aos pais, às mães, avós, tios e todos aqueles que são pai", escreveu junto de uma carinhosa fotografia onde Paulo Vintém aparece a dar um carinhoso beijinho na barriguinha de grávida de Marta Melro. Leia Também: Marta Melro surpreende ao posar em topless. "Maravilhosa"