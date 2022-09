Marta Melro fez esta quinta-feira, dia 1 de setembro, um desabafo sobre a divisão de tarefas com o pai da sua filha Aurora, o cantor Paulo Vintém.

"Bom dia a todas as mães que fazem turnos com os pais mas que têm de acordar na mesma (para os acordar) porque eles dormem que nem pedras", começou por dizer.

No entanto, a atriz não ficou por aqui. "Bom dia a todas as que têm vontade de os esganar, atirar baldes de água fria, abrir as janelas e cortinas todas, bater-lhes com as almofadas, insultá-los (e outros pensamentos malvados) sempre que isso acontece", acrescentou.

A 'reclamação' de Marta Melro foi feita com uma fotografia em que surge com a filha ao colo.

Recorde que a atriz foi mãe pela primeira vez no passado dia 1 de agosto.

