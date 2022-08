A nova publicação de Marta Melro nas redes sociais está a dar que falar. A atriz mostrou-se uma vez mais ao lado da filha Aurora, que nasceu no dia 1 de agosto.

Na fotografia em causa, Marta tem Aurora ao colo, um retrato encantador já muito elogiado pelos seguidores.

"Que lindas", "bonequinha linda" e "uma mini Marta" são alguns dos comentários deixados na publicação.

Na legenda, a artista deixou o seu apoio às mulheres que foram mães recentemente: "Se alguém ainda não te disse isso hoje, recém mamã: Estás a fazer um trabalho incrível e por mais ruído que às vezes possa existir à tua volta, és uma mãe do camandro, do caneco, olha, do caraças", escreveu.

Recorde que Aurora é filha de Marta Melro e do cantor Paulo Vintém.