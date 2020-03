Mata Melro deu que falar esta segunda-feira depois de ter usado as suas redes sociais para fazer um desabafo onde afirmava: "Não tenho doenças, passado de drogas ou vida polémica, já não sou cool". As declarações foram associadas à forma como nos dias de hoje se dá destaque à vida pessoal dos artistas portugueses, o que levou Marta a vir a publico esclarecer que esta não foi uma conclusão certeira.

A atriz, afastada há algum tempo da TV, garante que não há "azedume" ou "revolta" nas suas palavras e que não se referia, de todo, às pessoas que fazem televisão.

"Quando fiz aquele desabafo não era a referir-me às pessoas que fazem televisão ou à minha ausência da mesma. Até porque, felizmente, o trabalho de um ator é muito mais do que TV. E apesar de concordar que se dá espaço a muito artista vazio, também acho que vivemos uma época de explosão de grande talento, sobretudo nas novas gerações", começa por apontar, manifestando assim a sua opinião sobre a forma como funciona nos dias de hoje o panorama artístico.

"Resumindo, o meu desabafo era uma sátira às pessoas no geral. Vivemos uma época (na minha humilde opinião) em que as pessoas não ficam felizes por ver outras bem e desempoeiradas. Parece só ser digno de aplausos quem tem problemas. Parece existir, mais do que nunca, um sentimento mesquinho de adoração e interesse pelo sofrimento (se bem que sempre vivemos num país que idolatra coitadinhos)", passa a explicar.

"Pessoas felizes, de sorriso rasgado e fácil", estas são as pessoas com as quais se identifica, que admira e que na sua opinião devem realmente merecer a nossa atenção. Quanto às histórias de inspiração e superação: "E alto... óbvio que histórias de superação são inspiradoras (aquelas que são realmente verdade) e não uma tentativa de alpinismo".

"Não sou coitadinha, não gosto de pessoas que se fazem de coitadinhas. Gosto de pessoas bonitas, mesmo que já não seja 'cool' ser 'normal'. Tudo entre aspas porque a questão é mesmo essa, as definições das coisas estão todas baralhadas. As pessoas no geral estão um pouco baralhadas", completou.

