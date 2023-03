Marta Melro aproveitou um 'tempo morto' do seu dia de quarta-feira, 14 de março, para responder a questões colocadas pelos seguidores do Instagram.

"Como está a correr a maternidade?", quis saber um internauta.

A atriz respondeu de forma divertida e algo irónica, dizendo que tem dias maravilhosos e outro em que tem vontade de "cortar os pulsos".

Porém, minutos depois de ter partilhado esta resposta, Marta arrependeu-se do que havia dito e aproveitou para explicar o porquê da sua ausência recente nas redes sociais.

"Esse foi um dos motivos que me fez, não sei se têm reparado, afastar-me um bocadinho daqui. Fiquei um bocado cansada e perdi a paciência para esse sensacionalismo das notícias que pegam em tudo e nada, e coisas sem importância nenhuma. Não me importo com as críticas, entram-me a 100 e saem a mil, mas pessoas só a despejar porcaria não", explicou.

"As redes sociais fazem sentido para mim se não forem plásticas e estéril. Tipo plantinha, sabem? O problema é que teres opinião ou brincares, ou seres irónica, ou seres humana torna-te alvo de imensa porcaria desnecessária. Por isso, vou estando aqui mais esporadicamente e quando o saco voltar a encher fui", rematou, deixando clara a sua posição relativamente a esta plataforma.

