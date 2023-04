As imagens foram destacadas no Instagram e as reações não tardaram a chegar.

Marta Melro posou com um biquíni colorido que combinou com o fato de banho da filha, Aurora, que nasceu em agosto do ano passado. "Mini-Me", escreveu a mamã na legenda de duas fotografias que pode ver na galeria. As imagens rapidamente receberam reações na caixa de comentários. "Não aguento", disse Noua Wong, que também está grávida pela primeira vez, fruto da relação com Cifrão. "Que fofura" ou "tão lindas", pode ler-se entre as muitas mensagens. De recordar que a pequena Aurora é fruto da relação de Marta Melro com Paulo Vintém. Leia Também: Oito meses após ser mãe, Marta Melro mostra forma física invejável

