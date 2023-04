Marta Melro encantou os seguidores com uma nova partilha onde evidencia que o corpo já voltou a ser o que era antes da gravidez, embora tenha sido mãe há apenas oito meses.

A atriz, nas stories do Instagram, publicou uma fotografia onde surge de top e cuecas, deixando visível a forma física invejável.

Importa lembrar que Marta Melro foi mãe pela primeira vez em agosto do ano passado. Aurora é fruto do relacionamento com o cantor Paulo Vintém.



© Instagram/Marta Melro

