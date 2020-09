Marta Melro fez subir a temperatura nas suas redes sociais na noite desta quarta-feira, dia 3, ao exibir a faceta mais ousada.

A atriz não passou despercebida ao mostrar-se despida numa selfie registada ao espelho depois de tomar banho. Apenas com uma toalha na cabeça, deixou em destaque as curvas do seu corpo.

Veja na publicação abaixo.

